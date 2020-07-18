PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm’ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm’ün yeğeni ’Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm (21), emniyet güçlerinin ikna çalışmaları sonucu, 15 Temmuz’da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Emniyette verdiği ifade de Müslüm, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde sözcüsü Salih Müslüm’ün öz yeğeni olduğunu, Suriye’de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş’ın yakın korumalığını yaptığını anlattı.

(İHA)