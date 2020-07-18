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18 Tem 2020 - 20:41- Gündem G: 18 Tem 2020 - 21:12

Günün özeti Hber -18 Temmuz 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
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Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 475’e yükseldiğini açıkladı.

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Bakan Akar " Ayasofya Türk milletinindir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ayasofya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türk milletinindir. Dolayısıyla burada söz söyleyebilecek yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milletidir. Bunun dışında hiçbir kişinin, kurumun, devletin söz söyleme hakkı yoktur. Herkesin haddini, yerini bilmesi lazım" dedi.

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PYD/ PKK elebaşlarından Salih Müslüm’ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm’ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

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Cezaevine ayakkabı tabanında örgüt talimatı

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde üst yönetiminden cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ayakkabı tabanı içerisine gizlenmiş talimatların gönderilmesine yardım ettiği belirlenen 14 şüpheli Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Türkiye’nin gönderdiği tıbbi yardımlar Venezuella’ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den havalanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağın Venezuella’ya ulaştığını bildirdi.

(İHA)

18 Tem 2020 - 20:41 İHA İstanbul- Gündem

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