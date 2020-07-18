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18 Tem 2020 - 21:11- Spor G: 18 Tem 2020 - 21:13

Beşiktaş’ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ve Boateng kadroda yer aldı.
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Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe ile önemli bir mücadeleye çıkan Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte, geçtiğimiz hafta sakatlıkları nedeniyle Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz ve Boateng, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edildi. Cezası bulunan N’Koudou’nun yanı sıra sezonu kapatan Adem Ljajic ve Umut Nayir kadroda yer almadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın belirlediği 20 kişilik maç kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng.

18 Tem 2020 - 21:11 İHA İstanbul- Spor

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