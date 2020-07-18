Aslan 937 gün sonra frikik golü buldu

Galatasaray’ın Süper Lig’de frikikten en son golünü 24 Aralık 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı Göztepe mücadelesinde Brezilyalı savunmacı Maicon atmıştı. Sarı-kırmızılılar bu golden sonra ilk kez yine İzmir ekibine karşı frikikten gol buldu. Ligin 33. haftasında sahasında Göztepe ile mücadele eden sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, 81. dakikada frikikten golü kaydetti.

2017 yılında oynanan müsabakayı da yine 3-1’lik skorla Galatasaray kazanmıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)