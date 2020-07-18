Aslan 937 gün sonra frikik golü buldu

Galatasaray’ın Süper Lig’de frikikten en son golünü 24 Aralık 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı Göztepe mücadelesinde Brezilyalı savunmacı Maicon atmıştı. Sarı-kırmızılılar bu golden sonra ilk kez yine İzmir ekibine karşı frikikten gol buldu. Ligin 33. haftasında sahasında Göztepe ile mücadele eden sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba, 81. dakikada frikikten golü kaydetti.
2017 yılında oynanan müsabakayı da yine 3-1’lik skorla Galatasaray kazanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.