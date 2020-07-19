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19 Tem 2020 - 10:59- Belediyeler G: 19 Tem 2020 - 11:06

Yonca Gündüz Bakımevi’nin öğrenci kapasitesi artırıldı... Ön başvuru 5-21 Ağustos’ta yapılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde kreş olarak hizmet veren Yonca Gündüz Bakımevi’nin öğrenci kapasitesini artırdıklarını, 5-21 Ağustos tarihleri arasında ailelerin ön başvuru yapılabileceklerini duyurdu.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde kreş olarak hizmet veren Yonca Gündüz Bakımevi’nin öğrenci kapasitesini artırdıklarını, 5-21 Ağustos tarihleri arasında ailelerin ön başvuru yapılabileceklerini duyurdu. Altınok, “Söz verdiğimiz gibi ilçemizde kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Aynı zamanda kütüphanelerimizin sayısını da artırıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

ÖN BAŞVURU 5-21 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

Keçiören Belediyesi Yonca Gündüz Bakımevi’nde geçtiğimiz günlerde başlatılan çalışmalarla 15 kişilik derslikler oluşturulurken, bu dersliklerin içerisi de kreş olarak düzenlendi. Öğrenci kapasitesi 150’ye çıkarılan gündüz bakımevine ön başvuru tarihi ise 5-21 Ağustos olarak belirlendi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRIYORUZ”

Başkan Altınok, kreşlerde eğitim alacak olan çocuklara ve ailelerine verdiği mesajda, çocukların iyi yetiştirilmesi için onlara yönelik hizmet çeşitliliğinin artırıldığını vurgulayarak, “Çocuklar dünyanın en değerli ve en temiz güzellikleridirler. Bizi mutlu eden birçok iş yapıyoruz. En çok da çocuklar, yaşlılar, gençler ve engellilere yönelik hizmetleri hayata geçirirken mutlu oluyoruz. Rabbimden tüm çocuklarımıza aileleriyle birlikte hayırlı bir ömür ve güzel bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT KREŞLERİMİZİ DE YENİDEN DÜZENLEDİK”

Keçiören Belediyesi olarak ilçedeki kreş ve kütüphane sayısını artırmaya devam edeceklerini de kaydeden Altınok, şunları aktardı:

“Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz. Kreşlerimizin sayısını artırdık, mevcut kreşlerimizi de yeniden düzenledik. Ayrıca şuan hizmet veren kreşlerimizi denetliyor, en küçük bir eksilik olduğunda da anında müdahale ediyoruz. Burada yıkılan kalpler bir dünyanın yıkılması ve kırılmasıdır. Buna asla müsaade etmeyiz.”
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19 Tem 2020 - 10:59 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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