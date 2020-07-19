Feci Kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüs şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 12 yaralı

Kaza Gürbüz köyü mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman istikametinden Mardin’e bağlı Nusaybin ilçesinde bulunan Beyaz Su istikametine seyir halinde olan Hidayet Adıbelli yönetimindeki 72 DU 021 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ayten A., buradaki müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.