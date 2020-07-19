Feci Kaza! Direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüs şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 12 yaralı

Kaza Gürbüz köyü mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman istikametinden Mardin’e bağlı Nusaybin ilçesinde bulunan Beyaz Su istikametine seyir halinde olan Hidayet Adıbelli yönetimindeki 72 DU 021 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 12 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ayten A., buradaki müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.