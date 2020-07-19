Günün özeti

Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 491’e yükseldiğini açıkladı.

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Türkiye için tarihi gün, TOGG’un temeli Bursa’da atıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesine Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devrim arabasını müzeye mahkum edenler, devrin otomobilinin bu yollarda kullanılmasına mani olamayacaklardır” dedi. Erdoğan, Avrupa’nın elektrikli ilk SUV aracı olarak Bursa’dan dünyaya açılacak olan TOGG’un elektrik bataryalarında kullanılan lityumun da ETİ Maden tarafından bor atıklarının lityuma çevrilerek üretileceğini söyledi.

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Tercih maratonu başlıyor

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih işlemleri için araştırmalara başladı.

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Düğünde sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekildi

Ardahan’da düğün törenleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında yapılmaya devam ediyor.

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Dünya salgınla mücadele ediyor

Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor.

(İHA)