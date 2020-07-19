Günün özeti

Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 491’e yükseldiğini açıkladı.
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Türkiye için tarihi gün, TOGG’un temeli Bursa’da atıldı
Bursa’nın Gemlik ilçesine Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Devrim arabasını müzeye mahkum edenler, devrin otomobilinin bu yollarda kullanılmasına mani olamayacaklardır” dedi. Erdoğan, Avrupa’nın elektrikli ilk SUV aracı olarak Bursa’dan dünyaya açılacak olan TOGG’un elektrik bataryalarında kullanılan lityumun da ETİ Maden tarafından bor atıklarının lityuma çevrilerek üretileceğini söyledi.
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Tercih maratonu başlıyor
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih işlemleri için araştırmalara başladı.
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Düğünde sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekildi
Ardahan’da düğün törenleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında yapılmaya devam ediyor.
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Dünya salgınla mücadele ediyor
Dünya korona virüsle mücadele ediyor. Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.