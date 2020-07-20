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20 Tem 2020 - 09:30- Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,8580 liradan, euro ise 7,8490 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8560 liradan alınan dolar, 6,8580 liradan, 7,8470 liradan alınan euro ise 7,8490 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8570 liradan, euro ise 7,8410 liradan satılmıştı.

(İHA)

20 Tem 2020 - 09:30 İHA İstanbul- Ekonomi

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