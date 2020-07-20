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20 Tem 2020 - 10:20- Ekonomi

Yurt Dışı ÜFE haziranda arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2020 haziran döneminde yıllık yüzde 14,82, aylık yüzde 0,95 arttı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 haziran dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; YD-ÜFE (2010=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,82 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 14,77 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16,45, imalatta yüzde 14,77 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 13,00, dayanıklı tüketim malında yüzde 22,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 15,94 artış, enerjide yüzde 37,01 azalış, sermaye malında yüzde 19,13 artış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,98 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 0,98 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,22, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,29, enerjide yüzde 36,01, sermaye malında yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 37,01 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 37,01 azalış gerçekleşti. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 37,33, tütün ürünleri yüzde 24,52, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 20,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 1,15 İLE TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ VE MÜSTAHZARLARI ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında yüzde 1,15, gıda ürünlerinde yüzde 1,05, tütün ürünlerinde yüzde 0,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 36,01, motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) yüzde 1,69, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

20 Tem 2020 - 10:20 İHA İstanbul- Ekonomi

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