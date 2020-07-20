Çankaya'da parklara bakım ve onarım yapılıyor - Ankara

Çankaya Belediyesi, parklarının bakım ve onarımını yaparak Çankayalıların daha keyifli zaman geçirecekleri hale getiriyor. Parklarda bulunan oyuncakları da onaran ekipler, aynı zamanda ilaçlama çalışmaları da yapıyor.

Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana ilçeye kazandırdığı 620 bin metrekarelik yeni parklar ve yeşil alanlarla, toplam yeşil alanı yaklaşık bir buçuk milyon metrekareye çıkardı. Parklarında bakım ve onarım çalışmalarını da aralıksız sürdüren Çankaya, yaz aylarında vatandaşların "nefes alması" için uğrak yeri haline getirdi. Bakımı yapılan parklarda bulunan oyuncaklar onarılırken, yabani otlar ve havuzlar temizleniyor, kent zararlılarına karşı ilaçlama yapılıyor. Can dostlarını unutmayan Çankaya Belediyesi, parklardaki su pınarlarını da değiştiriyor. Belediye Alacaatlı’da bulunan piknik alanında da barbekü montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, bitkisel park bakımı, mevsimlik çiçek dikimi, ağaç ve çalı dikimi, yabani ot sökümü, çim biçimi, çim ekimi ve kuruyan bitkilerin değiştirilmesinin yanı sıra parklarda bulunan oyun aletlerinin, bankların ve park çevresinde bozulan çitlerin onarımını da yapıyor. Parklardaki çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşullarında aileleriyle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.