Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ı Konuk etti

“ Mamak Belediyesi hizmetleriyle öne çıkıyor”

Mamak Belediyesi’nin Ramazan Ayı’na damga vuran ve sonrasında yoğun istek üzerine ayda iki kez özel konu ve konuklarıyla dijital ortamda vatandaşlarla buluşan sosyal medya programı Musiki Muallim mektebi Sohbetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal’ı konuk etti. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Mamak Belediyesi’nin Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarından canlı olarak izlenenen ve Moderatörlüğünü Serdar Tuncer’in yaptığı yaklaşık 2 saat süren programda Ünal, kültür, sanat ve hayata dair soruların yanı sıra gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Bir şehir kültür ve sanat üretemiyorsa taşralaşıyor demektir”

Mamak Belediyesi’nin hizmetleriyle öne çıktığını da vurgulayan Ünal, “Mamak Belediyemizi ve Murat Başkanımızı tebrik ediyorum.Gerçekten diğer belediyelerimize de bu tür yeni medya, dijital medyayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hem mekan hem konsept çok kıymetli” dedi. Bir şehrin kültür ve sanat üretememesi halinde o şehrin taşraya dönüştüğünü de sözlerine ekleyen Ünal, “Şehirlerimizin kültürel mirasımızı canlandırması çok kıymetli. Bir şehir kültür ve sanat üretemiyorsa taşralaşıyor demektir. Mamak Belediyemizin de bu açıdan gerçekleştirdiği bu program çok kıymetli. Mamak Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

Ayasofya Türk’ün kızıl elmalarından birisidir

Danıştay’ın Ayasofya kararının ardından 24 Temmuz’da Ayasofya’da kılınacak cuma namazıyla Ayasofya’nın yeniden cami statüsü kazanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, “ Ayasofya benim gönlümde Türk’ün kızıl elmalarından birisidir. Türklük dediğimiz şey bir ırkla izah edilecek bir şey değil, tarihsel ve sosyolojik bir şeydir. Türk’ün kızıl elmalarından biri olarak Ayasofya Fatih Sultan Mehmet ile beraber fetih olundu. Ayasofya dediğimde benim aklıma Fatih ve Fatih’in vasiyetnamesi, Ayasofya’yı kendi şahsi mülkü olarak, fethin nişanesi olarak vakfetmesi ve vakıf senedi hazırlaması geliyor. Vasiyetnameyi okuduğumuzda Fatih’in ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay kararından sonra millete seslendi ve seslenişinde dikkat edin vakıf senedini ve Fatih’in bizatihi Ayasofya ile ilgili vasiyetini bizlerle paylaştı. Ayasofya bizim gençlik hayalimizdi. Kanayan yaraydı. İnşallah Cuma günü Ayasofya’da ilk Cuma namazımızı kılacağız. Ayasofya’ya sadece bir bina olarak bakamayız. Ayasofya sadece Ayasofya değildir. Anadolu’da varoluşumuzun , Anadolu’da verdiğimiz mücadelenin mührüdür. O yüzden öyle bakmak lazım. Biz Ayasofya’yı kendimiz olarak biliyoruz. Ayasofya’da bizi kendisi olarak biliyor” dedi. Programın sonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal ve Başkan Köse, Musiki Muallim Mektebi’ni gezerek, restorasyon çalışmalarını inceledi.