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20 Tem 2020 - 13:36- Ekonomi G: 20 Tem 2020 - 13:41

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazandı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,62 değer kazandı. Endeks, 736,12 puan artışla 119 bin 522,21 puan olurken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,85 değer kazandı.

20 Tem 2020 - 13:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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