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20 Tem 2020 - 15:48- Siyaset G: 20 Tem 2020 - 15:54

Libya İçişleri Bakanı Başağa: “Hafter’in yaptığı operasyon bölgedeki güvenliği bozmuştur”

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in saldırılarında çok sayıda Libyalı’nın hayatını kaybettiğini, ülkenin alt yapısında önemli hasarın oluştuğunu belirterek, "Hafter’in yaptığı operasyon tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur. Bu sorumluluk sadece Hafter’in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır" dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığında Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantı sonrasında basın açıklaması yapıldı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, sözlerinin başında Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen bu önemli toplantıya katılmaktan ve gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugünkü toplantının Türkiye, Libya ve Malta arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade eden Başağa, toplantıda düzensiz göçün yanı sıra güvenlikle ilgili konuları ele alındığını belirtti.

“BU GİBİ YARDIMLAŞMALARIN LİBYA’NIN ÇIKARI DOĞRULTUSUNDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bu konularda yapılanların ve bundan sonra yapılabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Başağa, "Akdeniz havzasında istikrara ulaşmak için atılan bütün adımları görüştük. Libya’nın istikrarını desteklemek çok önemli bazı noktaların başıdır. Özellikle Libya’daki meşru hükümetle iş birliği yapmak, bu gibi yardımlaşmaların Libya’nın çıkarı doğrultusunda olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Hafter’in saldırılarında çok sayıda Libyalı’nın hayatını kaybettiğini, ülke alt yapısında önemli hasar oluştuğunu ifade eden Başağa, şunları söyledi:

"Hafter’in yaptığı operasyon tüm bölgedeki güvenliği bozmuştur. Bu sorumluluk sadece Hafter’in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır. Bu ülkelerin gerçek olmayan ve yanlış olan bir projeyi desteklemekten vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu plan sadece ülke içinde düzensizlik ve ölüme neden olmaktadır. Libya’yı destekleyen, Libya’nın istikrarını sağlayan, ekonomisini geliştiren tüm planları, çalışmaları destekliyoruz. Libya’nın güvenliği desteklemek sadece ülkeyi değil, bütün bölgenin güvenliğini desteklemektir."

"TÜRKİYE, BÖLGEDE STRATEJİK, ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri de davetten ve gösterilen yakın ilgiden dolayı Bakan Akar’a teşekkür etti. Türkiye’nin yüksek potansiyele sahip bir ülke olduğunu belirten Camilleri, iki ülkenin liderlerinin karşılıklı yaptıkları ziyaretleri Türkiye ve Malta arasındaki güçlü diplomatik bağların işareti olarak nitelendirdi. Türkiye’nin stratejik önemine işaret eden Camilleri, şunları söyledi:

"Türkiye sadece AB’ye aday bir ülke olmakla kalmıyor, bölgede stratejik, önemli bir ülke. O yüzden konuyla ilgili durumların Türkiye, Yunanistan ve bölge ülkeleriyle birlikte etkin bir şekilde ele alınması gerekiyor. Tabii ki AB kurumlarının da bu anlamdaki yapıcı iş birliği, görüşmeleri devam ettirmeye yönelik kararlılığı bizi de mutlu ediyor. Malta’nın da Türkiye ile ilişkileri bu bağlamda sürmeye devam edecek. İki taraf yakın geçmişte güvenlik konularıyla alakalı önemli durumları ele aldılar. Bu konularda yapılacak iş birliğinin her ülke halkının da çıkarına olacağına, Akdeniz’de güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin etkin faaliyetlerine de destek vereceğini de düşünüyoruz."

“LİBYA’DA BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜME ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN ŞEY MEVCUT ÇATIŞMA VE GERİLİM ORTAMININ AZALTILMASIDIR”

Bölgede yaşananların Malta’nın yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerini de etkilediğini bildiren Camilleri, şöyle konuştu:

"Malta bölgedeki refahın ve huzurun geliştirilmesine yönelik her türlü inisiyatifi desteklemekle yükümlüdür. Bugün üç ülke arasında konuşulan barış ve istikrara yönelik konuşmalar Malta, Libya ve Türkiye için öncelik olmakla birlikte bütün Akdeniz’e komşu ülkeler ve bölge ülkeleri için de bir öncelik olmak durumundadır. Libya’da barışçıl bir çözüme ulaşılabilmesi için yapılması gereken şey mevcut çatışma ve gerilim ortamının azaltılmasıdır. Burada uluslararası toplumun üzerine düşen görevler de var. Birleşik bir Libya için yapılması gereken çabalar var, bu da genel olarak ülkedeki istikrarı sağlayacak ve bununla ilgili yapılması gerekenler en kısa zaman zarfında yapılmak durumundadır."

Toplantıda düzensiz göç konusunun da ele alındığını dile getiren Camilleri, bu sorunun ancak gerekli önlemler alınarak çözülebileceğini söyledi. Akdeniz’in dünyanın en ölümcül göç yollarından biri olmayı bırakması gerektiğini vurgulayan Camilleri, "Türkiye, bu anlamda Malta ve Libya’ya somut destekle alakalı önemli bir katkı sağlayacağını da bize belirtmiştir. Türkiye’nin, Libya hükümetinin desteğine müteşekkiriz. Malta bu anlamda Libya Hükümeti’ni destekleyemeye devam edecek" dedi.

Camilleri bu görüşmelerin devamının gelmesine yönelik temennisini belirterek sözlerini tamamladı.
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20 Tem 2020 - 15:48 İHA Ankara- Siyaset

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