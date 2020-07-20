Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,42’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 494,78 puanlık artışla 119 bin 280,87 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 19,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,93 arttı.

(İHA)