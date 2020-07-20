Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Bakan Akar, konuk Bakan Muhammed el-Atiyye’yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Şeref Defteri’nin imzalanmasının ardından iki bakan baş başa görüştü. Görüşmede, bölgesel konular ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar’ın Katar ile birçok alanda stratejik ortaklığın devam ettiğini belirterek, "Libya’daki meşru hükümete ve istikrar ortamının sağlanmasına yönelik ciddi anlamlı destek için müteşekkiriz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Söz konusu ziyaretin Milli Savunma Bakanı Akar’ın hafta sonu Katar’a düzenlediği ziyaretin devamı niteliğinde olduğu, mükemmel düzeyde ikili ilişkilere sahip Türkiye ve Katar’ın güncel gelişmeleri bir kez daha ayrıntılı olarak ele almalarına imkan tanıdığı belirtildi. Akar, hafta sonu Katar’da Emir Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani tarafından kabul edilmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.