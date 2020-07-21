Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,31 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,47, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,43 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,09, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,95 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 4,93 İLE ENERJİ VE YAĞLAR ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,30 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,80 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 10,68 ile hayvan yemi, yüzde 10,13 ile makine bakım masrafları ve yüzde 9,81 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 2,62 İLE TOHUM VE DİKİM MATERYALİ ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,41 ile veteriner harcamaları ve yüzde 0,34 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. 2020 mayıs ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 1,42 ile enerji ve yağlar, yüzde 0,92 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,81 ile makine bakım masrafları oldu.