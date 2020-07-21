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21 Tem 2020 - 13:26- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 402,60 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 402,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 402,60 liradan, 2 bin 652 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 673 liradan, 367 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 371 liradan, 2 bin 591 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 611 liradan, bin 296 liradan alınan Yarım Ziynet bin 306 liradan ve 648 liradan alınan Çeyrek Ziynet 653 liradan satılıyor.

(İHA)

21 Tem 2020 - 13:26 İHA İstanbul- Ekonomi

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