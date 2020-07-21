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21 Tem 2020 - 13:33- Gündem

"Katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla’da katledilen Pınar Gültekin davasının takipçisi olacaklarını belirtti.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla’da katledilen Pınar Gültekin’e ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, “Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

21 Tem 2020 - 13:33 İHA Ankara- Gündem

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