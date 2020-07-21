Başkent’te çınar ağacı kamyonun üzerine devrildi

Ankara Ulus’ta Çankırı Caddesi üzerinde yer alan büyük bir çınar ağacı, saat 14.25 sıralarında, yol üzerinde seyreden 06 BZG 633 plakalı bir kamyonun üzerine devrildi. Araçta bulunan 2 kişide herhangi bir sağlık sorunu bulunmazken kamyon ağır hasar aldı.

Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin incelemelerini yapmalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yarım asırlık çınar ağacını hızar yardımı ile keserek kaldırdı. Ayrıca işlemleri yapılan kamyonun da kaldırılmasının ardından tek yönlü kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.