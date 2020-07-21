Başkent’te çınar ağacı kamyonun üzerine devrildi

Ankara Ulus’ta Çankırı Caddesi üzerinde yer alan büyük bir çınar ağacı, saat 14.25 sıralarında, yol üzerinde seyreden 06 BZG 633 plakalı bir kamyonun üzerine devrildi. Araçta bulunan 2 kişide herhangi bir sağlık sorunu bulunmazken kamyon ağır hasar aldı.
Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin incelemelerini yapmalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yarım asırlık çınar ağacını hızar yardımı ile keserek kaldırdı. Ayrıca işlemleri yapılan kamyonun da kaldırılmasının ardından tek yönlü kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.