Haberler Ankara Haberler Ankara
21 Tem 2020 - 17:09- Asayiş G: 21 Tem 2020 - 20:13

Başkent’te çınar ağacı kamyonun üzerine devrildi

Başkent’te koca çınar ağacı yol kenarında duran kamyonun üzerine devrildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Video için play'e tıklayın

Ankara Ulus’ta Çankırı Caddesi üzerinde yer alan büyük bir çınar ağacı, saat 14.25 sıralarında, yol üzerinde seyreden 06 BZG 633 plakalı bir kamyonun üzerine devrildi. Araçta bulunan 2 kişide herhangi bir sağlık sorunu bulunmazken kamyon ağır hasar aldı.

Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin incelemelerini yapmalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yarım asırlık çınar ağacını hızar yardımı ile keserek kaldırdı. Ayrıca işlemleri yapılan kamyonun da kaldırılmasının ardından tek yönlü kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

21 Tem 2020 - 17:09 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakırköy Belediyesi’ni yumurta yağmuruna tuttular mask
Bakırköy Belediyesi’ni yumurta yağmuruna tuttular
Anne ve oğlu öldürülüp su kuyusuna atılmıştı! Katil zanlısı: "Pişmanım, olayla ilgim yok" mask
Anne ve oğlu öldürülüp su kuyusuna atılmıştı! Katil zanlısı: "Pişmanım, olayla ilgim yok"
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi mask
O patlama sırasında eli parçalanan itfaiye eri 30 dikişe aldırış etmeden bölgeyi terk etmedi
Halk otobüsüne parayla binemedi, söylenen şoföre sinirlenip camları kırdı mask
Halk otobüsüne parayla binemedi, söylenen şoföre sinirlenip camları kırdı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı mask
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı
Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor mask
Ankara Dikkat... Meteorolojiden En Yüksek sıcak hava uyarısı! Yarın Başlıyor
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı mask
Metronun çöp kutusunda patlama: 4 yaralı
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"

GALERİ

Elazığ’da 6.8’lik depremde hasar gören bina yıkıldı - Video Haber mask
Elazığ’da 6.8’lik depremde hasar gören bina yıkıldı - Video Haber
Lokanta, Restoran ve kıraathanelerin saat kısıtlaması kaldırıldı - Ankara mask
Lokanta, Restoran ve kıraathanelerin saat kısıtlaması kaldırıldı - Ankara
Rehine Krizi! Saldırgan otobüsteki 20 kişiyi rehin aldı - Video Haber mask
Rehine Krizi! Saldırgan otobüsteki 20 kişiyi rehin aldı - Video Haber
Büyük panik yaşandı! Bartın açıklarında çıkan hortum korkuttu - Video Haber mask
Büyük panik yaşandı! Bartın açıklarında çıkan hortum korkuttu - Video Haber
Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 71 gram esrar ele geçirildi mask
Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: 4 kilo 71 gram esrar ele geçirildi
Ayasofya Camii’nde ilk namaz için hazırlıklarda sona geliniyor - Video Haber mask
Ayasofya Camii’nde ilk namaz için hazırlıklarda sona geliniyor - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL