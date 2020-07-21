Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde vatandaşlarımıza 25,5 milyar lira nakit ödeme yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İhtiyaç sahiplerine bütçeden ayrılan kaynağı 2 milyar liradan 55 milyar liraya yükselttik. Son 18 yılda yaptığımız sosyal yardım tutarı toplamda 356 milyar lirayı buldu. Salgın döneminde, sosyal koruma kalkanı çatısı altında, vatandaşlarımıza 25,5 milyar lira nakit ödeme yaptık. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşımıza yaptığımız ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Son iki yılda 1 milyon 650 bin iş yeri ve 10 milyon 680 bin sigortalımız için 79,7 milyar lira tutarında destek verdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Ulaştırmada, cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Erdoğan, “Bu çerçevede, ilk etabı yılda 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Havalimanı’nı devreye aldık. Havalimanımızın tüm etapları hizmete girdiğinde, yolcu kapasitesi 200 milyona kadar ulaşabilecek. İstanbul Havalimanı, 225 bin kişilik istihdam ve 250’si dış hatlar olmak üzere 300’den fazla uçuş hattıyla açılır açılmaz ülkemizin gurur abidelerinden biri haline geldi. Salgın dönemine rağmen açıldığı günden bugüne kadar iç ve dış hatlarda toplamda 65 milyon yolcu trafiği gerçekleştirildi. Ülkemize kazandırdığımız 30 havalimanına ilaveten şimdi yine denizin üzerinde, biliyorsunuz Ordu, Giresun deniz üzerindedir. İşte bu da yine deniz üzerinde, Rize, Artvin Havalimanı deniz üzerinde yapılıyor. İnşallah o da bitmek üzere. Bir diğer Yozgat, bir diğeri de inşallah Bayburt Gümüşhane havalimanlarının da inşası sürüyor. Yıllık 25 milyon ton yük işleme kapasitesine sahip Filyos Limanı’nın altyapı inşaatını bu yılın sonuna kadar tamamlıyoruz” diye konuştu.

“Kanal İstanbul, dünyanın gündeminde yerini alacak”

Erdoğan, Kanal İstanbul’un etüt proje çalışmalarını bitirdiklerini vurgulayarak, “Bakanlarımızla gerekli görüşmeleri yaptık, aynı şekilde gruptaki arkadaşlarımla görüşmelerimizi yaptık. Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla bu sürdürülüyor ve talipler artmaya başladı. İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak. Tüm dünyanın da dikkatini inşallah çekecek. Her yönüyle Kanal İstanbul, Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak ülkemizin gündeminde değil, dünyanın gündeminde de nasıl havalimanımız yerin aldıysa, o da yerini alacak” dedi.

“398 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ KUZEY MARMARA OTOYOLU’NUN KALAN KISIMLARINI DA YIL SONUNA KADAR TAMAMLIYORUZ”

İstanbul trafiği için çok büyük öneme sahip Gebze-Halkalı raylı sistem hattını hizmete aldıklarını hatırlatan Erdoğan, “Marmaray’ı da içinde bulunduran bu hat üzerinde, hem metro ve yüksek hızlı tren, hem de yük treni hatları birbirine entegre çalışıyor. Yük trenleri artık Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz gitmeye başladı. Gayrettepe Havalimanı Metro Projesi’nde tünellerin delme işlemini bitirdik. Uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak bu hatta, 9 istasyon arasında önce tam otomatik, ardından sürücüsüz trenler, saatte 120 kilometrelik hızla hizmet sunacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısı kesimindeki çalışmalar da hızla sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolunu, bölüm bölüm hizmete açıyoruz. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun kalan kısımlarını da yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Son 2 yılda hizmete sunduğumuz İstanbul-İzmir otoyolu ile iki şehrimiz arasındaki mesafeyi 3 buçuk saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu tamamlayarak milletimizin istifadesine sunduk. Marmara’yı çepeçevre saracak otoyolun önemli bir geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsünün temelini attık, yapımını süratle sürdürüyoruz. Önemli bir ulaşım güzergahı üzerinde yer alan Gümüşhane çevre yolları ile 16,8 kilometre uzunluğunda 9 adet tüneli hizmete açtık. Geçtiğimiz haftalarda 450 metre uzunluğu ve 160 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yükseği olan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü’nü hizmete açtık. Şimdi, bu yapılınca, teröristler buradan da rahatsız oluyorlar. Rahat hareket alanı kalmıyor. Yani terörle mücadele tek yönlü çalışılan bir şey değil, çok yönlü yapılan bir çalışma” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ 5 YIL İÇERİSİNDE TOPLAMDA 5 BİN 500 KİLOMETRE YÜKSEK HIZLI VE HIZLI TREN HATTINA ULAŞMAKTIR”

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle ilgili yapım sözleşmesinin de imzalandığını vurgulayan Erdoğan, “Proje tamamlandığında 229 kilometrelik uzunluğa sahip bu demiryolunda, saatte 200 kilometrelik hızla seyahat edilebilecek. Yatırım tutarı 10,5 milyar lira olan projenin bitmesiyle Halkalı Kapıkule arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek. Artık zaman, özellikle zamanla yarışma zamanı ve eğer siz ekonomide, fiyatları düşürecekseniz bunu başarmanız lazım. Maliyetleri düşürecekseniz, önce bunu başarmanız lazım. İşte biz, şimdi bunu başarıyoruz. Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarımıza, yolculuk süresini 2 saate düşürecek Ankara-Sivas hattını da bu arada ilave ediyoruz. Test sürüşleri devam eden bu hattın ilk kesimini yıl sonuna kadar milletimizin istifadesine sunmayı planlıyoruz. Ayrıca Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı ile Konya-Karaman-Niğde, Mersin-Osmaniye-Gaziantep, Bursa-Bilecik hızlı tren hatları başta olmak üzere, halen inşası süren 3 bin 500 kilometrelik raylı sistem projemiz de var. Hedefimiz 5 yıl içerisinde toplamda 5 bin 500 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattına ulaşmaktır. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak kabul edilen Ankara- Kars arasındaki Turistik Doğu Ekspresini turizme açtık. Modernize edilmek için ulaşıma kapatılan Samsun-Sivas Demiryolunda da ticari deneme seferleri başladı. Dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattına, ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak Konteyner Aktarma Sistemini de kurduk. Raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla üretilebilmesi için Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketini kurduk” ifadelerini kullandı.

Milli elektrikli trenin fabrika testlerini başlattıklarını belirten Erdoğan, Van Gölü’nde Ocak 2018’de faaliyete başlayan Sultan Alparslan Feribotu’nun ardından, İdris-i Bitlisi Feribotunu da tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi.

“TÜRKSAT 5A, BU YILIN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE UZAYA FIRLATILACAK”

Türkiye’nin uydu haberleşme alanındaki kapasitesini artırmak, yörünge haklarını korumak ve daha geniş kapsama alanlarına sahip olmak için başlattıkları üç yeni uydu projesinde sona yaklaşıldığının altını çizen Erdoğan, “Aralık 2019’da ilk enerji beslemesi yapılarak üretimi tamamlanan Türksat 5A uydusunda son testler devam ediyor. Uydu, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yerde teslim alınacak ve dördüncü çeyrekte uzaya fırlatılacak. Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan Türksat 5B uydusu ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek. Ülkemizin, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak, yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı ise 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. İstanbul’un sembollerinden biri olacağına inandığım Çamlıca Televizyon-Radyo Kulesinin yapımı devam ediyor. Televizyondan çok burası radyo alıcı-verici özelliğe sahip olacak ve 104 frekans burada hizmet görecek” dedi.

“3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık”

Son 2 yılda en çok icraatın gerçekleştirildiği alanların başında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerin geldiğini aktaran Erdoğan, “Sosyal yardımlarda kurumsal ve yapısal değişikliklere giderek, 2002 yılında 4 olan sosyal yardım programı sayısını 43’e çıkardık. İhtiyaç sahiplerine bütçeden ayrılan kaynağı da 2 milyar liradan 55 milyar liraya yükselttik. Son 18 yılda yaptığımız sosyal yardım tutarı toplamda 356 milyar lirayı buldu. Salgın döneminde, sosyal koruma kalkanı çatısı altında, vatandaşlarımıza 25,5 milyar lira nakit ödeme yaptık. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşımıza yaptığımız ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Son iki yılda 1 milyon 650 bin iş yeri ve 10 milyon 680 bin sigortalımız için 79,7 milyar lira tutarında destek verdik. Aktif iş gücü programlarımızla; son iki yılda toplam 980 bin kişi için 4,1 milyar liralık kaynak kullandık. İşsizlik ödeneğinden son iki yılda; 1,8 milyon vatandaşımıza toplam 14,7 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Ortalama 1,6 milyon iş yeri için toplamda 19,7 milyar lira tutarında asgari ücret desteği verdik. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Sosyal Çalışma Programı kapsamında 20 bin 351 üniversite öğrencimizi ilk kez iş gücü piyasasıyla tanıştırdık” diye konuştu.

“SON İKİ YILDA İŞKUR KANALIYLA 2,5 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞIMIZI İŞE YERLEŞTİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların haklarını koruma esasına dayanan gayretleriyle, memur ve işçi sendikalaşma oranının yüzde 22 seviyesine yükseldiğini belirterek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, yıllar sonra ilk defa geçtiğimiz yıl, oy birliği ile asgari ücret kabul edildi. Asgari ücrette 2018-2020 yılları arasında yüzde 45 oranında artış sağladık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibariyle, 2 bin 324 liraya biz çıkarttık. Reel asgari ücreti, yüzde 134 artırmış olduk. Böylece, asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre sıralamasında, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında 13’üncü sıradan 8’inci sıraya yükseldik. İstihdama katılım oranının son 15 yılda yüzde 45’ten yüzde 53 düzeyine yükselmesi, ülkemizdeki istihdam piyasasının canlılığına işaret ediyor. Son iki yılda İŞKUR kanalıyla 2,5 milyonu aşkın vatandaşımızı işe yerleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde istihdamı artırmak için 18 ayrı sigorta primi teşviki, desteği ve indirimi uygulayarak, çalışanlarımıza ve işverenlerimize 213 milyar lira devlet katkısı sağladık. Yürüttüğümüz etkin mücadeleyle kayıt dışı istihdamı 23 puan düşürdük. Kayıt dışı istihdamın 1 puan düşürülmesi, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 3,7 milyar lira katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin hep olduğu gibi, son 2 yılda da en çok destekledikleri kesimlerin başında geldiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yılın Ocak ayında en düşük emekli aylığını bin lira olarak belirledik. Bu yılın Nisan ayında bu tutarı bin 500 liraya yükselttik. Emeklilerimize, 2018 yılında bin lira bayram ikramiyesi ödemesine başladık. Bugüne kadar geride bıraktığımız Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilerimize toplam 53,2 milyar lira ikramiye ödemesi gerçekleştirdik. Muhtarlarımızın sigorta primleri 2017’den bu yana devlet tarafından ödeniyor. Geçtiğimiz yıl, muhtarlarımızın sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini elektronik ortama taşıdık. Son 2 yılda geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısı bin 15’dir. Sosyal Hizmet Merkezlerimizin sayısını, son iki yılda 46 ilaveyle 344’e çıkardık. Yine 60’ı son iki yılda olmak üzere toplam 240 Aile Destek Merkezi milletimizin hizmetine sunuldu. Aile Sosyal Destek Programımız ile 2020 Haziran ayı itibariyle 2 milyonun üzerinde hanede 5,2 milyon vatandaşımızla görüşme gerçekleştirdik. Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğitimleriyle son iki yılda toplam 1 milyon 132 bin kişiye ulaştık. Son iki yıldaki 8 ilaveyle toplamda 32’ye çıkan Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz vasıtasıyla kadınlarımızı çok yönlü olarak destekliyoruz. Her alanda kadınlarımızın yanında olma anlayışıyla, 81 ilimizde ‘Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu’ oluşturduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kadın milletvekillerimizin 2002 yılında yüzde 4,4 olan oranı, 2020 yılında yüzde 17.45’e çıkardık. Şiddete karşı ‘Sıfır Tolerans’ ilkesiyle çalışıyoruz. Artık 81 ilimizin tamamında var olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizde, son iki yılda 303 bini kadın, 21 bini erkek, 35 bini çocuk olmak üzere toplam 360 bin kişiye hizmet verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında son iki yılda, 1 milyonun üzerinde kişiye eğitim ve seminerler verildi. Kadın Konukevi sayısını da 8’den 145’e çıkartarak, 320 bin 500 kişiye hizmet verebilir hale geldik.”

"ENGELLİ MEMUR SAYIMIZI, YAKLAŞIK 10 KATLIK ARTIŞLA 5 BİN 777’DEN 57 BİN 408’E YÜKSELTTİK"

“Biz Bize Yeteriz” kampanyasıyla, vatandaşlardan 2 milyar lirayı aşan bir destek sağlandığını anımsatan Erdoğan, “Son iki yılda, yaklaşık 3,9 milyon aileye 3,5 milyon ton ısınma amaçlı kömür yardımı yaptık. Başımızın tacı olan yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin hem çeşidini artırıyor, hem kapsamını genişletiyoruz. Bu amaçla 2019 yılını ‘Yaşlı Yılı’ ilan ettik. Ülkemizde, daha önce 63’ü kamuya, 22’si özel sektöre ait 85 huzurevinde 6 bin 732 yaşlıya hizmet verilebiliyordu. Son iki yılda açılan 8 huzureviyle birlikte bugün 179’u kamuya, 248’i özel sektöre ait toplam 427 huzurevinde 27 bini aşkın yaşlımız hizmet almaktadır. Salgın süresince dünyadaki yaşlı bakım kuruluşlarında ölüm düzeyi yüzde 30-80 arasında seyrederken, ülkemizde bu oran yüzde 4’te kalmıştır. Bir diğer önemli hizmetimiz olan engellilere yönelik ‘Evde Bakım Uygulamasında’ da 535 bin vatandaşımız yararlanıyor. Son iki yılda engellilerin evde bakımı için 17 milyar lira ödeme yaptık. Engelli memur sayımızı, yaklaşık 10 katlık artışla 5 bin 777’den 57 bin 408’e yükselttik. Milletimizin 15 Temmuz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için verdiği yardımların etkin şekilde kullanımı amacıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını kurduk. Salgınla mücadele döneminde bu vakıf kaynaklarından, her ay şehit yakınlarımıza ve gazilerimize biner lira nakdi destek sağladık” şeklinde konuştu.