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22 Tem 2020 - 08:53- Asayiş G: 22 Tem 2020 - 09:03

İçişleri Bakanlığı: "İkna yoluyla 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu"

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112’ye yükseldi.

22 Tem 2020 - 08:53 İHA Ankara- Asayiş

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