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22 Tem 2020 - 09:35- Ekonomi

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 6,8370 liradan, euro ise 7,8920 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan, 7,89 liradan alınan euro ise 7,8920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8430 liradan, euro ise 7,8410 liradan satılmıştı.

(İHA)

22 Tem 2020 - 09:35 İHA İstanbul- Ekonomi

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