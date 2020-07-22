Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Tem 2020 - 10:56- Ekonomi G: 22 Tem 2020 - 11:22

Kurban pazarında keçiye talep arttı

İstanbul’da kurban pazarında büyükbaş hayvanların fiyatını pahalı bulan alıcılar, daha çok küçükbaşa yöneldi. Küçükbaşta ise en çok tercih edilen keçi oldu.
mask

Kurban Bayramı dolayısıyla yüksek rakımlı yaylalarda uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla Küçükçekmece Kurban Satış ve Kesim Merkezinde yerlerini aldı. Bütçeye uygunluğu nedeniyle küçükbaş hayvanlara ilgi artarken en çok talebi gören kurbanlık ise keçi oldu.

“SON ZAMANLARDA KEÇİ ETİNE TALEP ÇOĞALDI”

Çocukluğundan beri hayvancılık işi ile uğraştığını ve keçilerini Kırşehir’den getirdiğini söyleyen İbrahim Hazar, “Doğal ortamda yetişen yemek konusunda seçici olan bir hayvandır keçi. Son zamanlarda keçi etine talep çoğaldı. Doğal ortamda beslenir. Otun kendisini yer, ortasını yemez. Suyunda en temizini içer. Eti de çok lezzetlidir. Keçi eti kolesterole iyi gelir. Ben şahsen her zaman keçi alır, keçi keserim. Keçi diğer küçükbaşlara göre fiyat yönünden yüksek. Diğer küçükbaşlarla arasında aşağı yukarı bin TL gibi bir miktar oynama oluyor. Eskiden kurban yerlerine keçi götürmek sıkıntılıydı. Satılamıyordu fakat şimdi talep çoğaldı. Talep çoğaldığı için biz de artık getirmeye başladık. Bu hayvanı bir bıraksak pazarda hepimizin peşinden koşar” dedi.

“KURBAN PAZARININ MASKOTU KEÇİDİR”

Keçinin eti ve sütünün çok faydalı olduğunu söyleyen Küçükçekmece Kurban Satış ve Kesim Merkezi sahibi Gürsel İlgöz, “Pazarda 135 çadırımız var. Bir satıcının 4 çadırı var. Kurban pazarının maskotu da keçidir. Kurban pazarlarına keçiler çok fazla gelmez. Ama Küçükçekmece’de yer parasında yüzde 50 indirim yaparak keçi etinin sağlığını anlatarak kurban edilebileceğini göstermek istedik. Keçinin sütü, eti çok kıymetlidir. Kurban olarak kesilebilir. Keçiler şu an pazarın göz bebeği. Büyükbaşlarda hisse çok olup çoğu kişi almakta zorlandığı için küçükbaş hayvanı daha makul bir fiyata alıp dini görevini yerine getirmiş olur. Seneye burada 10 keçi çadırı kurmak istiyoruz. Bugün markete gittiğiniz zaman keçi sütü diğerlerine göre çok daha pahalı olduğunu görürüz. Pahalı olmasının sebebi de yemlenme şeklidir. Keçi sürünün hem maskotu hem de öncüsüdür” şeklinde konuştu.

22 Tem 2020 - 10:56 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serbest piyasada döviz fiyatları mask
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Yılın ilk yarısında 18 bin şirket kapandı mask
Yılın ilk yarısında 18 bin şirket kapandı
Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor mask
Robert De Niro İstanbul’da restoran açıyor
Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı mask
Tarımsal girdi fiyat endeksi mayısta arttı
Bugün dolar 6,85, avro 7,84! İşte Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020 mask
Bugün dolar 6,85, avro 7,84! İşte Serbest piyasada döviz fiyatları - 21 Temmuz 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti mask
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı mask
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı
“Namusuma yan baktın” diyerek 4 kişi birden tekme tokat dövdüler mask
“Namusuma yan baktın” diyerek 4 kişi birden tekme tokat dövdüler

GALERİ

Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü mask
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldızının hayran bırakan görüntüleri mask
Son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldızının hayran bırakan görüntüleri
Dehşet Anları! Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı mask
Dehşet Anları! Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı! mask
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı tutuklandı!
Ankara'da Görülmemiş kaza! Otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Ankara'da Görülmemiş kaza! Otomobil temizlik aracına arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL