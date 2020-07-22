Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,62 değer kazandı. Endeks, 729,03 puan artışla 118 bin 729,03 puan olurken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı.