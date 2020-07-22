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22 Tem 2020 - 15:02- Belediyeler G: 22 Tem 2020 - 15:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Özbekistan’a yardım eli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere kardeş ülke Kazakistan’dan sonra Özbekistan’a da maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere kardeş ülke Kazakistan’dan sonra Özbekistan’a da maske ve dezenfektan desteğinde bulundu. 252 bin adet maske ve 5 bin litre el dezenfektanın yer aldığı hijyen paketlerini teslim alan Özbekistan Büyükelçiliği yetkilileri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında kardeş ülkelere hijyen desteğini sürdürüyor.

Dost ve kardeş ülkelerle iş birliği içerisinde olan Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan’dan sonra Özbekistan’a da dezenfektan ve maske desteğinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİRDEN YARDIM ELİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Başkent’in her noktasında maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu süreçte kardeş ülkelere de yardım elini uzattı.

Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden gelen yardım taleplerine kayıtsız kalmadıklarını ve ilk olarak salgının artış gösterdiği Kazakistan’a 20 bin maske ve 12 bin el dezenfektanını gönderdiklerini belirten Başkan Yavaş, “Küresel ölçekte dayanışmayı sürdürerek bugünleri aşacağız” dedi. COVID-19 nedeniyle zor günler geçiren kardeş ülkelere yardımların devam edeceğini vurgulayan Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “Özbekistan’a destek olmak için Özbekistan Büyükelçiliği aracılığıyla dezenfektan ve maske gönderdik. Dayanışma ile bu zor günleri atlatacağımızı biliyor, Özbek kardeşlerimize Ankara’mızdan selamlarımızı gönderiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN SONRA BALKAN ÜLKELERİNE DE HİJYEN YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda Özbekistan’a ise 252 bin adet maske ve 5 bin litre el dezenfektanından oluşan hijyen paketleri hazırladı.

Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, “Belediyemiz aracılığıyla Özbekistan’ın talebiyle maske ve dezenfektan yardımı yapıyoruz. Kardeş ülkelerimizde pandeminin artış göstermesi sebebiyle böyle bir yardım planlaması yaptık. Maske ve el dezenfektanlarını Özbekistan Büyükelçiliğinden gelen yetkililere teslim ettik. Gelen talepler doğrultusunda da yardımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kısa süre içinde Kırgızistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine de hijyen yardımlarını gönderecek.
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22 Tem 2020 - 15:02 Ankara- Belediyeler

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