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22 Tem 2020 - 15:33- Siyaset G: 22 Tem 2020 - 15:46

MGK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.
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22 Tem 2020 - 15:33 İHA Ankara- Siyaset

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