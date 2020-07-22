Adalet Bakanı Gül, Muğla’nın Ula ilçesinde Pınar Gültekin’in canice katledilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Gül paylaşımında, “Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekün mücadele, yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur” ifadelerini kullandı.
22 Tem 2020 - 17:48- Gündem
Bakan Gül: “Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır”
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır“ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.