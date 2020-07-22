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22 Tem 2020 - 19:22- Asayiş

Irak’ta 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

22 Tem 2020 - 19:22 İHA Ankara- Asayiş

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