Haberler Ankara Haberler Ankara
22 Tem 2020 - 20:34- Sağlık G: 22 Tem 2020 - 20:38

Ankara'da Vaka sayısı düşüyor! Türkiye'de Günlük Vaka Sayısı 800 bandına heran düşebilir

Son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu

Video için play'e tıklayın

Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1203 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, vaka sayısı 222 bin 402, vefat sayısı 5 bin 545 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1244, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 205 bin 214 oldu.

- "Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

22 Tem 2020 - 20:34 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüs günlerinde şeker yaralarına dikkat mask
Koronavirüs günlerinde şeker yaralarına dikkat
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Kurban Bayramı için flaş uyarı! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Kurban Bayramı için flaş uyarı!
Güneşten korunma yolları nelerdir? mask
Güneşten korunma yolları nelerdir?
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim" mask
Virüse yakalanan hemşire: "10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim"
Hemşire ve ebelerin meslek anıları bir kitapta buluştu mask
Hemşire ve ebelerin meslek anıları bir kitapta buluştu
Maske Takmamıştı, Polis para cezası kesmişti! Ertesi gün Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
Maske Takmamıştı, Polis para cezası kesmişti! Ertesi gün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu mask
Kan Donduran Cinayet! Pınar Gültekin’in cansız bedeni bulundu
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı mask
Düğün için toplanan halka silahlı saldırı: 19 ölü, 32 yaralı
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü mask
80 yaşındaki kadın, eski damadını keserle başına vurarak öldürdü
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti mask
Bakan Koca açıkladı, vatandaş akın etti
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı mask
Pınar Gültekin'in cesedi bu bidonun içerisinden çıktı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Kurban Bayramı için flaş uyarı! mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Kurban Bayramı için flaş uyarı!

GALERİ

Pınar Gültekin’in öldürdüğü evin içi görüntülendi! Kan donduran ayrıntılar... - Video Haber mask
Pınar Gültekin’in öldürdüğü evin içi görüntülendi! Kan donduran ayrıntılar... - Video Haber
Gülüstan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılması çalışmasına başlandı mask
Gülüstan Doku'yu bulmak için Uzunçayır Baraj Gölü'nün boşaltılması çalışmasına başlandı
4 ay önce görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı mask
4 ay önce görevden uzaklaştırılan HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı
ABD ve Çin birbirine girdi! ABD’den Çin’e 72 saat süre - Video Haber mask
ABD ve Çin birbirine girdi! ABD’den Çin’e 72 saat süre - Video Haber
Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
Oğlunun düğün parasını kapkaççılara kaptırdı! Olay güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü mask
Korkunç Trafik Kazası! Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL