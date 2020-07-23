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23 Tem 2020 - 10:15- Ekonomi G: 23 Tem 2020 - 11:32

Tüketici güven endeksi temmuzda azaldı

Tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azalarak 60,9 oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 temmuz dönemi tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; haziran ayında 62,6 olan endeks, temmuz ayında 60,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 80,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziran ayında 79,9 iken, temmuz ayında yüzde 0,9 oranında artarak 80,6 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi haziran ayında 85,5 iken, temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 61,0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi haziran ayında 62,1 iken, temmuz ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 61,0 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 19,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi haziran ayında 23,1 iken, temmuz ayında yüzde 14,0 oranında azalarak 19,9 oldu.

23 Tem 2020 - 10:15 İHA İstanbul- Ekonomi

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