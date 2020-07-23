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23 Tem 2020 - 10:17- Belediyeler G: 23 Tem 2020 - 11:26

ASKİ Dijital Ortamda Bülten Hazırladı: “Bir Damla” adlı ilk bülten aylık olarak yayımlanacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü dijital ortamda bülten hazırladı.

Elif Duman
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü dijital ortamda bülten hazırladı. ‘Bir Damla’ adlı ilk bülten www.aski.gov.tr adresinde elektronik ortamda aylık olarak yayımlanacak. ASKİ’nin altyapı çalışmalarından projelerine, güncel analiz sonuçlarından köşe yazılarına kadar birçok bölümün yer aldığı bülten görme engelli vatandaşlar için de seslendirildi. ASKİ tarafından çıkarılan ilk e-bülten nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da su israfı konusunda vatandaşları uyardı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, suyun verimli kullanımı ve su tasarrufunun öneminden altyapı çalışmalarına, projelerden analiz sonuçlarına kadar birçok faaliyetin yer aldığı ilk bültenini dijital ortamda yayımladı.

“Bir Damla” adıyla www.aski.gov.tr adresinde yayımlanan bültende bir ilke imza atılarak, görme engelli vatandaşlar için haberlerin tamamı seslendirildi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN SU İSRAFI UYARISI

Aylık olarak yayınlanacak faaliyet bülteninin ilk sayısında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ziyaret ettiği, Cumhuriyetin ilk içme suyu barajı olan Çubuk 1 Barajı tanıtıldı.  

ASKİ Basın Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan e-bültende, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da mesajlarına yer verildi. Başkan Yavaş, su tasarrufuna dikkat çektiği mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm bu hizmetler ışığında Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü de yaşamın var olmasını sağlayan çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Su kaynaklarının günden güne tükendiği, içilebilir temiz suya erişimin giderek zorlaştığı dünyamızın ve ülkemizin yarınları için ASKİ bir yandan mevcut su kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için stratejiler geliştirip planlamalar yaparken, diğer yandan da sizlerin kesintisiz su alması için altyapıyı güçlendirecek çalışmalar yapmaktadır. Suyumuza en önemli kaynağımıza bugünden sahip çıkmak, bizlerin en asli görevlerinin başında gelmektedir. Gelecek nesillerin, torunlarımızın ve yeryüzündeki tüm canlıların yaşamının devamı için su kaynaklarını hassasiyetle ele almak, doğru stratejik hamleler ve planlama ile hareket etmek günümüzde elzemdir. Unutulmamalıdır ki en önemli kaynağı dikkatli ve tasarruflu kullanılan sudur.”

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ VE MODERN TEKNOLOJİ

ASKİ’nin nitelikli iş gücü ve kullandığı teknoloji ile Ankara’nın temel ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunduğunu vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bilinçlenmenin son derece önemli olduğunu, dünyada ve Türkiye’de giderek azalan içilebilir, temiz suyun tasarrufunun hayati önem taşıdığını şu sözlerle ifade etti:

“Bir kentin uygarlık göstergelerinden biri de sahip olduğu altyapı ve su kaynaklarına ulaşmada kullandığı teknolojilerdir. Dünyanın uygar başkentleri arasında kendine özel bir yer edinmeyi başarmış Ankara bu yönüyle Cumhuriyet kazanımlarının canlı bir örneğidir. ASKİ olarak bu uygarlık yarışında ön sıralarda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

ZENGİN İÇERİK

Her sayısında Başkent’in bir su kaynağının tanıtılacağı bültende ayrıca “Bizim Köşemiz” bölümü yer alıyor.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk’ün “Onlar… Su Gibi Aziz Oldular…” başlıklı köşe yazısına yer verilen ilk bültende tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgın günlerinde ASKİ’nin diğer kurumlara örnek olan çalışmaları anlatıldı.

“Sosyal Medyada Biz ve Siz”,  “ Bilim, Sanat ve Spor” gibi önemli bilgilendirmelerin yer aldığı “Bir Damla” adlı bültende düzenli olarak şehir şebeke suyunun analiz sonuçları okurlarla paylaşılacak.
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23 Tem 2020 - 10:17 Ankara- Belediyeler

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