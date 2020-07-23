Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, darbeci Halife Hafter’in sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve EYP’leri temizleme çalışmalarına devam edildiği belirtilerek, "Bölgede bulunan TSK’nın Kara, Deniz ve Hava Komutanlıklarına bağlı METİ (Mayın ve EYP Tespit ve İmha), PMKİ (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha), MAKÖ (Mayın Arama Köpeği), EOD (Mühimmat İmha) ve SAS (Sualtı Savunma) Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi" denildi.
23 Tem 2020 - 12:27- Asayiş Güncelleme: 23 Tem 2020 - 13:16
Darbeci Hafter’in sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayınlar temizleniyor
Milli Savunma Bakanlığı, darbeci Halife Hafter’in Libya’da sivil yerleşim yerlerine tuzakladığı mayın ve EYP’leri temizleme çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.