Ormanlık alanda yaralı olarak bulunmuştu hastanede hayatını kaybetti! Katili amcası çıktı

Bartın'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin üvey amcası tarafından vurulduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü (50), önceki gün akşam saatlerinde hayvanlarını almak için ormanlık alana gitti.
Öncü'nün geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine oğlu babasını aramaya başladı.
Ormanlık alanda yaralı halde bulunan Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öncü'nün yapılan otopsisinde kafatasında saçma tespit edildi.
Olayla ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu.
Titiz çalışma ve araştırma sonucunda şüpheli görülen ve gözaltına alınan Öncü'nün üvey amcası Hüseyin Öncü, cinayeti işlediğini itiraf etti.
Hüseyin Öncü'nün, Kadir Öncü'yü vurduğu tüfek de evde bulundu.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.