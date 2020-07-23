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23 Tem 2020 - 14:55- Asayiş G: 23 Tem 2020 - 15:26

Eski eşi tarafından darp edilen kadın: ''Artık şiddetin bitmesini istiyorum, korkuyorum”

Bakırköy’de eski Eşi Tarık K. tarafından darp ve tehdit edilen Rüya K. suç duyurusunda bulundu. Mağdur kadın şüphelinin hala yakalanmadığını söyleyerek “Kendisini polis gibi gösteriyor artık şiddetin bitmesini istiyorum, korkuyorum” dedi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakırköy’de 2 yıl önce evlendiği ve 4 ay evli kaldığı Tarık K. tarafından darp ve tehdit edilen Rüya K. suç duyurusunda bulundu. Rüya K. Bakırköy Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’na yaptığı şikayette eşi tarafından sürekli darp ve tehdit edildiğini belirtti. Şikayet dilekçesinde eski kocasının kendisini polis gibi göstererek başka suçlara da karıştığını söyleyen Rüya K. “Ben polis çağırınca kaçıp gidiyor. Yakalanmasını istiyorum şikayetçiyim” dedi.

Mağdur kadın, şüpheli Tarık K. ile 4 aylık bir evlilik sürecinin ardından boşandığını söyleyerek “Ben bu 4 aylık süreçte sürekli şiddet gördüm. Boşandığım günden beri uzaklaştırma kararı var ama karşı tarafı yıldırmıyor. Evimin önüne geliyor. Arabamı paramparça etti. Araç tamir edilir ama evimi bastı. Beni darp etti. Sosyal medyadaki paylaştığım o darp fotoğraflarının üzerinden 3 hafta bile geçmedi. Kapımın önüne gelip evime silahla ateş etti. Artık şiddetin bitmesini istiyorum ve korkuyorum. Bunlar seni öldüreceğim anlamına geliyor. Zaten bana attığı mesajlarda da tehdit ediyor. Gerçek polisler eminim ki bunun kadar kimlik kullanmıyorlar” dedi.

Öte yandan emniyet güçleri tarafından şüpheli Tarık K.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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23 Tem 2020 - 14:55 İHA İstanbul- Asayiş

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