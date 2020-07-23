Sincan Belediyesi Yerli Tarımsal Üretime Başlıyor... Ürünler İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

Yaptığı dev yatırımlarla Sincan’ın marka değerini yükselten Sincan Belediyesi, yerli tarımsal üretime başlıyor. Mülkiyeti Sincan Belediyesi’ne ait olan Polatlar Köyü’ndeki Yerli Tarımsal Üretim Alanı törenle açıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan traktörle toprağı sürdü. Yerli tohum kullanılarak üretilecek ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Sincan Belediyesi; tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilere örnek olmak ve ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Sincan’da yerli tohum ile hem üretime hem ihtiyaç sahibine destek

Sincan Ziraat Odası işbirliğiyle, mülkiyeti Sincan Belediyesine ait olan Polatlar Köyü’nde Yerli Tarımsal Üretim Alanı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez ve Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu da katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan traktöre bindi, tarla sürdü. Başkan Ercan’a çok sayıda çiftçi de eşlik etti, tarla özenle hazırlandı.

Ekim alanında yerli tohum kullanılacak. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, buğday, arpa ekilecek ve yetiştirilen ürünler hasat edildikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

“Bu topraklara sahip çıkalım”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Ziraat Odası, muhtarlar ve çiftçilerimizle güçlerimizi birleştirerek güzel bir yola çıktık. Son yıllarda özellikle ülkemize uygulanan ekonomik saldırılar bize yerli sanayi, yerli üretim ve tarımsal kapasitenin harekete geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Covid-19 süreci de en önemli ihtiyacın gıda olduğunu hatırlattı. Gıdanın temeli topraktır. Aşık Veysel’in benim sadık yârim kara topraktır dediği bu toprak, bize birbirinden bereketli ürünler veren topraktır. Bu topraklara çok iyi sahip çıkmak lazım.” ifadelerini kullandı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, “Sincanımız bir sanayi kenti, ama aynı zamanda bir ziraat kenti. 874 kilometre kare toplam yüz ölçümümüz var, bunun 508 bin 17 dönümü tarım arazisi. Yaklaşık 3 bin çiftçimiz zirai faaliyetlerini devam ettiriyor. Yaklaşık 400 dönümlük bu alanda zamanı geldiğinde çeşitli tarım ürünleri ekilecek. Elde edilecek ürünler belediyemiz tarafından ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyenik şekilde paketli olarak dağıtılacak. Yerli ve milli tohumlar kullanılacak.” açıklamasında bulundu.

Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez ise “Burada gayemiz çiftçinin daha çok para kazanması, istihdamın artması. Bu bölge sulu tarımın yapıldığı bir bölge, inşallah önümüzdeki günlerde sulu tarımı da deneyeceğiz. Bölgede yetişebilen ürünleri belediyemizle birlikte ekeceğiz. Göreve geldiği günden bu yana çiftçimize yardımda bulunan Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediye bize ne kadar öncülük yaparsa, biz de o kadar katkı sunarız.” ifadelerini kullandı.