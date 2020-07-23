AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un " Türkiye’nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" sözlerine tepki gösterdi. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Çelik, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ‘Türkiye’nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz’ demiş. Türkiye’ye karşı kullanılan bu dil bir panik dilidir. Macron el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklüyor. Macron, Rumlar’ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde duruyor. Libya’da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz’de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü. Cumhurbaşkanımız defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde Macron’a işin doğrusunu anlattı. Her seferinde Cumhurbaşkanımızın dediğinin doğru, Macron’un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı. Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya’daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir” ifadelerini kullandı.