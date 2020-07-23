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23 Tem 2020 - 20:41- Sağlık

Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 563’e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 563’e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 343 test yapılırken, 913 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 223 bin 315 oldu. Bugün bin 151 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 206 bin 365’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 378, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 251 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran’dan bugüne Covıd-19 sebebiyle kaybettiğimiz bin 43 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum” ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

23 Tem 2020 - 20:41 İHA Ankara- Sağlık

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