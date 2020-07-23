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23 Tem 2020 - 21:33- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet düsturumuzun nüvesini oluşturan kararların alındığı Erzurum Kongresi, aziz milletimizin bağımsızlığına olan tutkusunun da bir vurgusudur. Alınan kararların mahiyeti ve kapsamı itibarıyla büyük bir milletin geleceğinin planlandığı, ilelebet yaşayacak bir devletin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, büyük Türk milleti için milli iradeyi hakim kılmanın esas olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Erzurum Kongresi, tüm dünyaya Türk milletinin varlığını ve birliğini gösterirken, istiklal kararlılığımızı vurgulayarak, Kurtuluş Savaşı’nın nihai hedefinin tam bağımsızlık olduğunu ortaya koymuştur. Milli güçlere, milletin topyekûn mücadelesine ve Milli Meclis’e dair önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, yerlilik ve millilik konusunda devletimizin ve milletimizin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi’nin 101’nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

23 Tem 2020 - 21:33 İHA Ankara- Siyaset

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