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24 Tem 2020 - 10:25- Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,45’lik düşüşle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,45’lik düşüşle başladı. Endeks, 530,35 puanlık azalışla 118 bin 500,81 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de 0,21 değer kaybetti.

(İHA)

24 Tem 2020 - 10:25 İHA İstanbul- Ekonomi

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