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24 Tem 2020 - 11:22- Sağlık G: 24 Tem 2020 - 11:23

"Kelebek çocuk" Elfida, hayatını kaybetti! Ahbap Derneği gönüllüleri aileyi ziyaret etti

"Kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası 13 yaşındaki Elfida Gündüz, vefat etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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"Kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası 13 yaşındaki Elfida Gündüz, vefat etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 10 gün önce taburcu edildiği ve tedavisinin evinde sürdüğü belirtilen Elfida Gündüz, Çiğli'deki evinde hayatını kaybetti.

Haberin duyulması üzerine Gündüz'ü çeşitli etkinliklerle destekleyen Ahbap Derneği gönüllüleri de aileyi ziyaret etti. Elfida Gündüz'ün annesi Zülfiye Gündüz ve babası Ergin Gündüz taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.

Küçük çocuğun cenazesinin Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

Sanatçı Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acı haberi aldığında büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Ona gitarımla moral vermek için şarkılar söylemiştim ama olmadı. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

24 Tem 2020 - 11:22 AA İzmir- Sağlık

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