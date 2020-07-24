"Kelebek çocuk" Elfida, hayatını kaybetti! Ahbap Derneği gönüllüleri aileyi ziyaret etti

"Kelebek hastalığı" olarak bilinen ve nadir görülen epidermolizis bülloza hastası 13 yaşındaki Elfida Gündüz, vefat etti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 10 gün önce taburcu edildiği ve tedavisinin evinde sürdüğü belirtilen Elfida Gündüz, Çiğli'deki evinde hayatını kaybetti.
Haberin duyulması üzerine Gündüz'ü çeşitli etkinliklerle destekleyen Ahbap Derneği gönüllüleri de aileyi ziyaret etti. Elfida Gündüz'ün annesi Zülfiye Gündüz ve babası Ergin Gündüz taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti.
Küçük çocuğun cenazesinin Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.
Sanatçı Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acı haberi aldığında büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Ona gitarımla moral vermek için şarkılar söylemiştim ama olmadı. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.