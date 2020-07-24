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24 Tem 2020 - 13:36- Ekonomi G: 24 Tem 2020 - 13:37

Borsa ilk yarıda yatay - 24 Temmuz 2020

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,02 hafif değer kaybetti.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,02 hafif değer kaybetti. Endeks, 25,14 puan azalışla 119 bin 6,02 puan olurken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,34 arttı.

24 Tem 2020 - 13:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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