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24 Tem 2020 - 19:31- Sağlık G: 24 Tem 2020 - 21:10

Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 580’e yükseldiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 580’e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 986 test yapılırken, 937 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 224 bin 252 oldu. Bugün bin 9 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 207 bin 374’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 379, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 248 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor” ifadelerini kullandı.

24 Tem 2020 - 19:31 İHA Ankara- Sağlık

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