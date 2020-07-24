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24 Tem 2020 - 21:03- Gündem

Sözcü Kalın’dan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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Sözcüsü Kalın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün gazeteciler ve basın bayramı. Hepinizin bu gününü tebrik ediyorum. Fedakarca, özveriyle hakikatin peşinde yürüttüğünüz bu mesleki mücadelede sizlere başarılar diliyorum. Büyük zorluklara katlanarak bu mesleği yerine getiriyorsunuz. Gerçekten bir sadakat, bağlılık ve adanmışlık gerektiren bir iş. Bende bunun ilk şahitlerinden biriyim, ilkelden gözlemleyen birisiyim, haberin peşinde koşarken bunu nasıl ciddiye aldığınızı, önemsediğinizi, detaylara özen gösterdiğinizi, bizler gözlemleyen birisi olarak, mesleğinizin kıymetini bildiğinize şahitlik ediyorum. Tekrar hepinizin bu güzel gününüzü tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum.”

(İHA)

24 Tem 2020 - 21:03 İHA Ankara- Gündem

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