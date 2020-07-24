Sözcü Kalın’dan Gazeteciler Günü mesajı

Sözcüsü Kalın, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün gazeteciler ve basın bayramı. Hepinizin bu gününü tebrik ediyorum. Fedakarca, özveriyle hakikatin peşinde yürüttüğünüz bu mesleki mücadelede sizlere başarılar diliyorum. Büyük zorluklara katlanarak bu mesleği yerine getiriyorsunuz. Gerçekten bir sadakat, bağlılık ve adanmışlık gerektiren bir iş. Bende bunun ilk şahitlerinden biriyim, ilkelden gözlemleyen birisiyim, haberin peşinde koşarken bunu nasıl ciddiye aldığınızı, önemsediğinizi, detaylara özen gösterdiğinizi, bizler gözlemleyen birisi olarak, mesleğinizin kıymetini bildiğinize şahitlik ediyorum. Tekrar hepinizin bu güzel gününüzü tebrik ediyor, hepinize başarılar diliyorum.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.