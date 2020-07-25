Kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulansın emniyet şeridini işgal eden sürücülerle imtihanı

TEM Otoyolu Hadımköy Çatalca istikametinde meydana gelen kazada bir kamyon başka bir kamyona arkadan çarptı. Kamyonların çarpışması sonucu otoyol üzeri adeta savaş alanına dönerken, kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ EMNİYET ŞERİDİNDEN OLAY YERİNE GELEMEDİ
İhbar üzerine olay yerine doğru harekete geçen sağlık ekipleri, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle zor anlar yaşadı. Sıkışık trafikte güçlükle ilerlemeye çalışan ambulans, olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.