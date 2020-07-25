AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’da Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, “Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar. Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır. Bayrağımıza dün eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camii’nde verilen mesajlar hafızamızın sadece tarihe değil geleceğe ait olduğunu da gösterdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi, orası Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’dir” ifadelerini kullandı.