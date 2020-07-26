26 Tem 2020 - 12:48- Gündem

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."