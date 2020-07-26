Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 613’e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 16 test yapılırken, 927 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 226 bin 100 oldu. Bugün bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 209 bin 487’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 387, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 249 olduğu açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.