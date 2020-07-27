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27 Tem 2020 - 10:37- Belediyeler G: 27 Tem 2020 - 11:01

EGO otobüslerinin koltuk döşemelerini yenileyecek... Kumaş tasarımına vatandaş karar verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı yönetim anlayışını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü vatandaşların daha sağlam, rahat ve ergonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için EGO otobüslerinin koltuk döşemelerini yenileyecek.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı yönetim anlayışını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü vatandaşların daha sağlam, rahat ve ergonomik bir şekilde seyahat edebilmeleri için EGO otobüslerinin koltuk döşemelerini yenileyecek. Büyükşehir Belediyesi, koltukların kumaş tasarımının seçimini anket düzenleyerek Başkentlilere soruyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm Türkiye'ye örnek olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik uygulamaları her geçen gün artarak devam ediyor.

Ortak akıl ilkesiyle yeni uygulamalar konusunda Başkentlilerin tercihine önem veren Büyükşehir Belediyesi sık sık anketler düzenleyerek vatandaşların görüşlerini soruyor. Solo otobüslerde eskiyen ya da ekonomik ömrünü tamamlayan koltuk kılıflarını yenilemek için harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, düzenlediği anketle kumaş tasarımı için Başkentlilerin fikrini alıyor.

KATILIMCI BELEDİYECİLİK

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğüne ait 610 adet 2009, 2010 ve 2011 model solo otobüsteki 18 bin 910 koltuk kılıfının fazla aşınma ve yıpranmadan dolayı 3 ay içinde değiştirilmesi planlanıyor.

Kent yönetiminde katılımcılık ilkesiyle ve demokratik anlayışla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara EGO otobüslerindeki koltuk döşemelerinin hangi tasarımda olmasını istediklerini soran bir anket düzenledi.

ÜÇ SEÇENEKLİ ANKET

EGO Genel Müdürlüğü, “EGO otobüslerinde koltuk döşemeleri sizce nasıl olsun?” sorusunu yönelttiği ankette seçenekli kumaş tasarımlarını da paylaştı.

Solo otobüslerde koltuk döşemelerinin yeni tasarımını belirlemek için düzenlenen ankete katılmak isteyen Başkentliler; Başkent Mobil uygulaması, EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sayfaları üzerinden beğendikleri koltuk kılıfı tasarımına oy verebilecek.
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27 Tem 2020 - 10:37 Ankara- Belediyeler

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