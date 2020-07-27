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27 Tem 2020 - 10:46- Yaşam G: 27 Tem 2020 - 10:47

8 yaşındaki Veysel 3 yıldır bitkisel hayatta yaşama tutunmaya çalışıyordu, yenik düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2017 yılında tekne ile açıldığı derin sularda boğulmaktan son anda kurtarılan 8 yaşındaki Veysel, 3 yıl süren yaşam savaşına yenik düştü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. Şerafettin Büyükyaşar (33), oğlu Veysel Büyükyaşar (5) ve arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açıldı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düştü. 4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Emre Kırlangıç ve Şerafettin Büyükyaşar yaşamlarını yitirdi. Şerafettin Büyükyaşar’ın oğlu Veysel ise hayata döndürüldü. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 8 yaşındaki Veysel, 3 yıldır bitkisel hayatta yaşama tutunmaya çalışıyordu.

3 YIL SÜREN YAŞAM SAVAŞINA YENİK DÜŞTÜ

Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Veysel Büyükyaşar yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini son olarak Gebze’de tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Veysel’in vefatı ailesini, akrabalarını üzüntüye boğdu. Küçük Veysel’in tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

27 Tem 2020 - 10:46 İHA Kocaeli- Yaşam

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