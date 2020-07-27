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27 Tem 2020 - 13:21- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 427,20 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 427 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 427,20 liradan, 2 bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 835 liradan, 389,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 393,50 liradan, 2 bin 750 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 770 liradan, bin 375 liradan alınan Yarım Ziynet bin 385 liradan ve 688 liradan alınan Çeyrek Ziynet 693 liradan satılıyor.

(İHA)

27 Tem 2020 - 13:21 İHA İstanbul- Ekonomi

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